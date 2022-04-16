. Kaan Yıldırım ile Hande Erçel yakalandı!
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Beyaz Gazete
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Kaan Yıldırım ile Hande Erçel yakalandı!

Kerem Bürsin ile evlenecekleri konuşulan Hande Erçel'in adı, Hadise’nin eski aşkı Kaan Yıldırım ile anılmaya başladı. İkili aşk sorularından kaçmıştı. Hande Erçel, aynı Kerem Bürsin'le olduğu gibi Kaan Yıldırım ile de aynı şekilde yakalandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin her defasında aşk iddialarından kaçmış ve yurt dışı tatilinde yakayı ele vermişti. Erçel, şimdi de Kaan Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülendi

Ekleme: 16.04.2022 - 10:18 Güncelleme: 16.04.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Kaan Yıldırım ise; geçen yıl Hadise ile aşk yaşamıştı. İlişkileri bir yıl süren çift, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kaan Yıldırım ocak sonunda “Kalbim boş. Belki ‘14 Şubat’ta Uraz Kaygılaroğlu ile romantik bir yemek yeriz” diye espri yapmıştı. Adı üç hafta önce de Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Hande Erçel ile anılmıştı. İkili aşk iddialarını yanıtsız bırakmış, gülüp geçmişti. Aşk iddialarına gülüp geçen, Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın ilişkisi İngiltere’de belgelendi.

Gossippasta'nın haberine göre; ikili Londra’da baş başa tatil yaparken görüntülendi. Kaan Yıldırım, 2019’da Ezgi Eyüboğlu’dan boşanmış, 2021 yazında Hadise’den ayrılmıştı.


Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile çıkan aşk iddialarına yakın çevresine, "Kimseyle aşk yaşamıyorum. Kafamı dinleyeceğim bir süre" dediği öğrenilmişti.

Kerem Bürsin, Hande Erçel'le barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel’in arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dediği ifade edilmişti.

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

2019 yılında 'Halka' dizisinde rol arkadaşı olan Yıldırım ve Erçel, geçtiğimiz hafta Emirgan'da bir mekanda eğlendi. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Kaan'ın arabasına bindi. Anadolu Yakası’na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşadı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Erçel’in Beykoz’daki evine gitti.

Havalimanında objektiflere yansıyan 28 yaşındaki güzel, Kaan Yıldırım haberleri hatırlatılması ve "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, "Başka zaman söz konuşuruz" açıklamasını yaptı.

TESADÜFÜN BÖYLESİ!

İş insanı Mehmet Dinçerler adını ilk kez 2017 yılında Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddiasıyla duyurmuştu. Birlikte görüntü vermemeye özen gösteren ikilinin, Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Hadise ile Dinçerler'in nişanlanması, şarkıcının eski sevgili Kaan Yıldırım'ın ise Hande Erçel ile görüntülenmesi 'tesadüfün böylesi'⁬ dedirtti.

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