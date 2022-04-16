İyi niyet kurbanı oldu!

‘Umudum olur musun?’ derneğine “Bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkililerinin ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Gençlerin eğitimine destek sağlayan derneğin yetkililerinin, eserlerini hediye eden ünlü isimleri kandırdığı öne sürüldü. Azra Akın da onlardan biriydi...

Azra Akın, Erdoğan Uludağ’ın kurduğu ‘Umudum Olur Musun?’ adlı dernek aracılığı ile maddi imkanı olmayan insanlara yardım eli uzatıyordu.



Ama derneğin adı icraya karışınca ilişkisini kesmişti. Eski kraliçe “İyi niyetimin kurbanı oldum."



"Menajerim de mağdur edildi, parası alındı. Gerekli davalar açıldı" dedi.



