. Hadise davayı ikinci kez kaybetti!
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Beyaz Gazete
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Hadise davayı ikinci kez kaybetti!

Hadise Açıkgöz, bir dönem işbirliği yaptığı markanın ‘sözleşmeye aykırı davrandığı’ iddiasıyla açtığı davayı ikinci kez kaybetti. Mahkeme, firma tarafından feshedilen sözleşmede yer alan 250 bin euroluk 'cezai şart' parasını, ünlü şarkıcının en yüksek faiziyle ödemesine karar verdi.

Ekleme: 16.04.2022 - 10:24 Güncelleme: 16.04.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Trendyol markasının sahibi DSM Grup ile karşılıklı davası bulunan Hadise Açıkgöz, davayı ikinci kez kaybetti. Mahkeme, sözleşmeye aykırı davranan şarkıcının 250 bin euro (yaklaşık 4 milyon TL) cezai şart parasını 2012 yılından itibaren en yüksek faiziyle DSM Grup Şirketi’ne ödemesine hükmetti.

15 ŞUBAT 2012'DE SÖZLEŞME İMZALANDI

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, DSM Grup ile Hadise arasında 15 Şubat 2012 tarihinde sözleşme yapıldı. Taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin euro cezai şart parası ödeyeceği sözleşmeye eklendi. Sözleşmeye göre Hadise, DSM ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapacak, moda çekimlerine katılacaktı. Ünlü şarkıcı, 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerine katılamayacaktı.

ŞİRKET İHTARNAME GÖNDERİP, SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hadise, stilist kardeşi Derya Açıkgöz’ün hazırladığı rakip firmalara ait giysileri giyip bu giysilerin reklamını yaptı. DSM Grup, daha sonra bir ihtarname göndererek, sözleşmeyi feshettiğini bildirdi ve ardından cezai şart parasının tahsili için dava açtı.

"KIZ KARDEŞİYLE ARASINDA TİCARİ İLİŞKİ YOKTUR"

Başka bir mahkemede karşı dava açan Hadise’nin avukatı, “Müvekkilim sadece moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin reklam ve tanıtımına katılamayacağı sözleşmede belirtilmiştir. Müvekkilimizin oynadığı reklam moda ve e-ticaret sektöründe değildir. Kız kardeşiyle arasında bir ticari ilişki de yoktur. Bakiye 250 bin euronun tahsilini istiyoruz” dedi.

İki ayrı dava, bir mahkemede birleştirildi. Mahkeme, Hadise’nin istediği 250 bin euroluk davayı reddetti, DSM Grup’un açtığı davayı kabul etti.

Tarafların itirazı üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada mahkeme, Hadise’nin 250 bin euro cezai şart bedelini 26 Kasım 2012 tarihinden itibaren en yüksek faiziyle DSM Grup’a ödemesine hükmetti.
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