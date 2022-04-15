. Yalın'dan yıllar sonra gelen itiraf
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Yalın'dan yıllar sonra gelen itiraf

Popçu Yalın 'Unutulmaz Şarkılar' adını verdiği konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Popçu, ilk hiti olan 'Ellerine Sağlık' şarkısının hikayesini anlattı.

Ekleme: 15.04.2022 - 00:25 Güncelleme: 15.04.2022 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Yalın, konser sırasında ilk hiti 'Zalim' hakkında hayranlarını güldüren bir anısını paylaştı: 'Meşhur olmuştum ama daha kimse beni tanımıyor sadece ismim ve şarkı var ortada. Bindiğim bir takside şarkım çalıyordu. Taksici bir anda bana dönüp, "Bayılıyorum bu kıza ya" dedi. O an hemen plak şirketine gidip 'bir klip, fotoğraf ne varsa yayınlayalım gözünüzü seveyim' dedim.'

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