Rafet El Roman'a tazminat şoku!

Müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan, şarkıcı Rafet El Roman’a iki yıl önce açtığı davayı kazandı.

Rafet El Roman ile sanatçının ortağı olduğu RER Müzik Yapım ve El Roman Müzik Yapım şirketleriyle sözleşme imzaladığını belirten Kerim Neşe Büyükarslan, sözleşmeye aykırı davranıldığını öne sürdü.



Büyükarslan, kendisine ait üç şarkı ve bir maxi single’ın sözleşmede Emre Grafson Müzik’ten çıkacağı belirtilmesine rağmen ‘El Roman Müzik’ten çıktığını, 'Yadigar' şarkısına klip çekilmediğini ve 'Lügat' şarkısına da dönemin teknolojisinin altında bir klip çekildiğini iddia etti.



"KÖTÜ NİYETLİ BİR TUTUM"

Dilekçede "Rafet El Roman ve müzik şirketlerinin tutumu, Büyükarslan’ın yükselmesini engelleyici kötü niyetli bir tutumdur" denildi.



Mahkeme, Rafet El Roman ile RER Müzik Yapım şirketinin 20 bin Euro (315 bin TL) cezai şart bedeli ödemesine hükmederken, Kerim Neşe Büyükarslan’ın maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetti.