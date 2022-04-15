. Oğuzhan Uğur'un acı günü!
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Oğuzhan Uğur'un acı günü!

Müjde Uzman'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan şarkıcı ve YouTuber Oğuzhan Uğur, köpeği Sushi'nin öldüğünü sosyal medyadan duyurdu. Uğur çok sevdiği köpeğine "Hoşça kal Suşi" notuyla veda etti.

Ekleme: 15.04.2022 - 09:50 Güncelleme: 15.04.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Babala Tv adlı YouTube kanalının sahibi Pinç programının yapımcısı müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla acı kaybını sevenlerine duyurdu.

Instagram ve Twitter hesabından ayrı ayrı paylaşım yapan Oğuzhan Uğur 2013’ten bugüne yanında olan can dostu Suşi'nin hayatını kaybettini açıkladı.

İşte Oğuzhan Uğur'u o paylaşımı:
"Güzel kızım benim. Suşi 9 yaşındaydı. Salı akşamı annemin kucağına yattı, bir süre öylece annemin gözlerine baktı. Sonra yavaşça kafasını patilerinin arasına koydu ve gözlerini kapattı. Bir daha hiç açmayacak. Yazacak çok şey var ama uzatmayacağım… Hani insan, hayvan, bitki arasında bir sevgi hiyerarşisi vardır ya… En değerlisi insandır derler. İşte o hiyerarşiyi s..er. Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim. O da beni. Hoşça kal Suşi. (2013-2022)"

Oğuzhan Uğur'un acı günü!

Oğuzhan Uğur'un paylaşımının altına birçok ünlü dostundan sabır mesajları yağdı.
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