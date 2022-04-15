. Nermin Gül sessiz sedasız boşandı!

Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sunucusu Nermin Gül Öztürk'ün özel hayatı da merak ediliyor. Nermin Gül zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Nermin Gül son olarak gelen sorular üzerine sessiz sedasız boşandığını açıkladı.3 çocuğu olan sevilen sunucu Nermin Gül açıklamasında "Canlı yayınımda çok soruldu. 2021'in ocak ayında anlaşmalı bir şekilde evliliğimi sonlandırdım. Bu da son cevap olsun" dedi.