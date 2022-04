Nalan'dan olay itiraf!

Bir döneme damgasını vuran ve şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen Nalan, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Ünlü şarkıcı panik atak bozukluğu yaşadığını ve o dönem evden çıkamadığını ifade ederek samimi açıklamalarda bulundu.

90’lı yılların sevilen sanatçısı Nalan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan şarkıcı, keşfediliş hikayesinden, lakabına, yıllar önce yaşadığı zor günlere birçok konuya değindi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi’ne kanun öğrencisi olarak ortaokulda başlayan Nalan, lise ve üniversite öğrenimine de aynı okulda şan bölümü öğrencisi olarak devam etti ve klasik Türk müziği eğitimini bu okulda tamamladı.



'ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLMAK İSTİYORDUM'



Eğitim hayatıyla alakalı konulan Nalan Tokyürek, “Konservatuvarda okurken öğretim görevlisi olmak istiyordum. Türk müziğine de âşıktım. Akademik kariyer hayal ettim" dedi. İlk albümünü 1994 yılında çıkaran ve Tutmayın Beni', 'Of Aman', 'Bunun Adı Sevda', 'Acemi Balık', 'Yaralandım', 'Adresi biliyorsun', 'Farzet' gibi şarkılarla tanınan Nalan, keşfediliş hikâyesini şöyle anlattı:



'HER ŞEY ÖYLE BAŞLADI'



“Zeynep Talu, Garo Mafyan’a solist arıyordu. Bana onunla Altın Pınar’ın barında buluşmamı söylediler. Fakat başka bir yerde çalıştığım için gitmedim. Zeynep Talu da çalıştığım bara gelip beni dinledi. Her şey öyle başladı.”



'OF AMAN NALAN' LAKABININ HİKAYESİ



Şarkıcı, “Of Aman” lakabını kendisine Garo Mafyan’ın taktığını; “İlk albümüm çıktığında Garo Abi, ‘Senin adın Of Aman Nalan. Ferdi Tayfur’un da kadın versiyonu olacaksın’ dedi" diyerek anlattı. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Benim arabesk müzik söylemem bekleniyordu. Fakat pop’un üzerine Türk müziği vokali yaptım. Bu yüzden yıllarca ‘Ne tarz yaptığını bilmiyor’ dediler" ifadelerini kullandı.



'KALP KRİZİ GEÇİRİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM'



2013-2016 yıllarında panik atak bozukluğu yaşadığından da bahseden Nalan, konuyla iligi; “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım. Çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum. Ölümden de korkmam aslında. ‘Bir şey olacak, öleceğiz’ ya da ‘Bana bir şey olmazsa onlara olacak’ hissiyle bir yıl geçti. Sonunda üstesinden gelmeye karar verdim. Doktora gittim ve panik atak tedavisi oldum. Ardından Bodrum’a yerleştim. Huzuru orada buldum" dedi.



Sanıldığı gibi şarkıcılığı bırakmadığını söyleyen Nalan, “Asla işime veda etmedim. Ona yapışık doğdum. Arada ‘Bıraktı’ diye laflar dönüyor, duyuyorum. Birilerinin işine geliyor bu durum herhalde" diye konuştu.