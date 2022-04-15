. Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'a misafirlikte dayak!
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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'a misafirlikte dayak!

2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakarete, tehditlere ve şiddete maruz kaldığı iddiasıyla karakola sığındı. Savcılık, “Kızım da yumruk yedi” diyen Koçak’ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı

Ekleme: 15.04.2022 - 11:19 Güncelleme: 15.04.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'ın, 1,5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı. Geçen yıl 18 Mayıs'ta yaşanan tartışma sırasında aldığı darbelerle dayak yiyen ünlü model, arkadaşının kapıyı kilitlemesiyle bir de eve hapsedildi. Öfkeli arkadaşının evinden kurutulan model, kızının da darp edildiğini belirterek karakola koştu. Savcılık soruşturma başlattı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1,5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşın evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı. Koçak geçtiğimiz yıl 18 Mayıs günü arkadaşı Ayşegül K.'nın Maslak'taki evine gitti. 1,5 yaşındaki kızını da yanına alan ünlü model, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol almaya başladı.

Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti. Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla darp edilen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi. Kapıyı kilitleyerek Gizem'in evden çıkmasına engel olan Ayşegül K.'nin yumrukları yine iddiaya göre Gizem'in küçük kızına da isabet etti.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'a misafirlikte dayak!

KIZIMI DA DARP ETTİ BENİ DE

Ayşegül K.'nin arkadaşı Ömer'in eve gelmesiyle daireden ayrılan ünlü model karakola giderek şikayetçi oldu. Arkadaşıyla yaşadığı olaylı gecede darp edilerek hürriyetinin kısıtlandığını belirten Koçak'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan olayların odağındaki arkadaş, Gizem'le tartıştıklarını kabul ederek "Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı, çok sinirliydi, beni dövmeye çalıştı, erkek arkadaşım geldiğinde kurtulabildim. Asıl darp edilen benim." Diyerek suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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