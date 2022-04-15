. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe doğdu!
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe doğdu!

Başak Dizer'le doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ, gözyaşlarına engel olamadı.

Ekleme: 15.04.2022 - 12:09 Güncelleme: 15.04.2022 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 6 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturmuştu.

Uzun zamandır çocuk sahibi olmak isteyen ünlü çiftin hayalleri gerçek oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe, bu sabah Maslak'taki özel bir hastanede dünyaya geldi.

Aynı babası
Altın saçlı Kurt Efe'nin babasının kopyası olduğu öğrenildi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda oğullarına 'Kurt Efe' adını koyacaklarını duyuran Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle Instagram'dan yayınlamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde oğullarının ismini neden Kurt Efe koyduklarını açıklamıştı:

"Öğretici, yol gösterici"
"Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik."

"Adını Kurt yazmıştım"
Başak Dizer de önceki gün çocuklarına vereceği ismin hikayesini anlatmıştı:

Kurt isminin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Dizer, "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk." dedi.

"Maskülen bir isim"
Dizer, sözlerine şöyle devam etti: "Kurt bana maskülen ve güçlü bir isim geliyor. Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor."


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