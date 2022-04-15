Emina Jahovic'den ramazan açıklaması

Emina Jahovic önceki akşam Etiler’deydi. İftar sonrası yürüyüşe çıktığını söyleyen Emina “Oruç tutuyorum. Formumu korumak için de yürüyüş yapıyorum. Ramazan ayı beni manevi olarak çok rahatlatıyor” dedi. Yürüyüş sırasında genelde Sırp müzikleri dinlemeyi sevdiğini de söyledi.

Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Jahovic'in bu hamlesi Sandal'ı kızdırmış ve ünlü şarkıcı da eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'lik nafakanın iptali için dava açmıştı.



Sandal, eski eşinin Çubuklu Vadisi'ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu.



Sırp şarkıcı Emina Jahovic (40), sonrasında ise 2008-2018 yılları arasında evli kaldığı, çocukları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal'ın (52) toplam 1 milyon 105 bin 863 TL'lik nafaka borcu olduğunu iddia etmişti.



İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki 'nafakanın azaltılması' davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir'le katılan şarkıcı, "Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirini ödemedi. Nafakayı ödemiyor" demişti.



Jahovic'in avukat Altın Mimir ise "Mustafa Sandal, nafaka borcunu ödemezse mahkeme hapis cezası verecek" şeklinde konuşmuştu.



DEKONTLARIYLA BELİRLENİP ONAYLANDI



Önceki günlerde ise İstanbul Nöbetçi İcra Mahkemesi'nin verdiği kararda, Mustafa Sandal'ın eski eşine 968 bin TL nafaka ödemesi yaptığı banka dekontlarıyla belirlenip onaylanmıştı.



Sandal'a ait olan Çubuklu Vadisi'ndeki villanın iki yıllık kira bedeli olarak 900 bin TL daha Emina Jahovic'e ödenmişti. Mahkeme kararında, Sandal'ın, oğulları Yaman ve Yavuz'un okul taksitleri ile diğer tüm zorunlu ihtiyaçlarını da eksiksiz ödediği görülmüştü.



Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçimini sağlamakta zorlandığı için Mustafa Sandal'ı icraya veren Jahovic'in, kozmetik firması için Sırbistanlı bir iş adamından dört milyon euro yatırım desteği ve aylık 10 bin dolar maaş aldığı ortaya çıkmıştı.



SANDAL'IN TALEBİ KABUL EDİLDİ



İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi, "Birikmiş nafaka alacağı" iddiasıyla ilgili Sandal'ın durdurma talebini kabul etmişti. Mustafa Sandal'ın açtığı nafaka iptali davası ise önümüzdeki duruşmalarda karara bağlanacak.



TELEFONDAN MÜZİK DİNLEDİ



Tüm bunların ardından Emina Jahovic, önceki gece Etiler'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Kulaklığının şarjının bitmesiyle telefondan müzik dinlemeye devam eden güzel şarkıcı, bütün bakışları üzerine topladı.



Basın mensuplarının kendisini görüntülemesiyle kısa bir şaşkınlık yaşayan Jahovic, ardından poz vermeyi de ihmal etmedi.



'ORUÇ TUTUYORUM'



İftar sonrasında yürüyüş yaptığını söyleyen Jahovic "Oruç tutuyorum. Formumu korumak için de yürüyüş yapıyorum. Ramazan ayı beni manevi olarak çok rahatlatıyor" diye konuştu.



Yürüyüş sırasında genelde Sırp müzikleri dinlemeyi sevdiğini söyleyen şarkıcı, "Yakında yeni bir şarkı yapacağım. Bitirme aşamasındayım" ifadelerini kullandı.