. Dilan Çiçek Deniz’den masaj pozu! Güzel oyuncu skolyoz hastalığı hakkında ilk kez konuştu...
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Beyaz Gazete
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Dilan Çiçek Deniz’den masaj pozu! Güzel oyuncu skolyoz hastalığı hakkında ilk kez konuştu...

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 'Ameliyata kadar şahane çözüm' ifadeleri ile Instagram hesabında bir hikaye paylaşan Dilan Çiçek Deniz hastalığı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Ekleme: 15.04.2022 - 00:42 Güncelleme: 15.04.2022 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı. Dilan Çiçek Deniz bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, 'Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an' ifadelerini kullanmıştı.

YERE DÜŞÜP KAFASINI ZEMİNE ÇARPMIŞTI

Yere düşüp kafasını zemine vurmasıyla ilgili de 'Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an' diye konuşmuştu.

'AMELİYATA KADAR...'

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz hastalığı ile sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'Bugün masaja gittim, ameliyata kadar şahane bir çözüm' ifadelerini kullanan ünlü oyuncu hastalığı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.


Dilan Çiçek Deniz’den masaj pozu! Güzel oyuncu skolyoz hastalığı hakkında ilk kez konuştu...

'DİKİŞLERİM BURADA'

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Dikişlerim burada' dedi.

Hastalığı ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan Dilan Çiçek Deniz paylaşımının altına ise 'Bugün masaja gittim, skolyozuma iyi geliyor. Ameliyata kadar şahane çözüm' ifadelerini yazdı.

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, çıkış kapısında ayaküstü soruları yanıtlamıştı.

'GÜZEL ŞEYLER OLUYOR'

İşle alakalı bir toplantıya geldiğini belirten güzel oyuncu, 'Yeni bir reklam anlaşması mı, yapıyorsunuz? sorusuna, 'Güzel şeyler oluyor. Yakın zamanda konuşuruz' cevabını vermişti.

'KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı, dijital platformda yayınlanacak filmin çekimleri biten Deniz, 'Evet, çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında' açıklamasını yapmıştı.

ANGELINA JOLIE BENZETMESİ

Deniz, yeni dizisiyle ilgili olarak, 'Saçlarım boyanacak, eski rengine dönecek' demişti.

Sarı saçlı halinin ABD'li yıldız Angelina Jolie'ye benzetildiği hatırlatılan oyuncu, 'Çok teşekkür ediyorum, ne güzel bir iltifat' demişti.
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