. Demet Evgar, karnı burnunda görüntülendi!
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Demet Evgar, karnı burnunda görüntülendi!

Oyuncu Demet Evgar, bir film festivalinde görüntülendi. 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile yakında zamanda nikah masasına oturan Evgar, anne olmaya hazırlanıyor. Evgar, karnı burnunda görüntülendi.

Ekleme: 15.04.2022 - 19:12 Güncelleme: 15.04.2022 - 19:14 / Editör: Ozge Selin
Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

Evgar ve Babataş'ın bu sürpriz nikahı sonrası Evgar'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Bir film gösteriminde görüntülenen Evgar'ın karnının iyice büyüdüğü ve bu yüzden bol kesim rahat bir siyah elbise tercih ettiği gözlerden kaçmadı.

Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan oyuncu, kendisine yöneltilen soruları, "Başka bir zaman konuşalım olur mu?" diyerek geçiştirdi.

Demet Evgar, karnı burnunda görüntülendi!

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