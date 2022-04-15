Ahu Yağtu sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz gün aşk yaşadığı iddia edilen Can Tursan ile görüntülenen Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile olan nafaka olayı hakkında konuştu.

Bir süredir adı Celil Nalçakan ile anılan Ahu Yağtu, ters köşe yaptı. Güzel oyuncunun adı en son rol arkadaşı Celil Nalçakan ile anılmıştı.



Celil Nalçakan ile sık sık karelerini paylaşan Yağtu'nun yen bir aşka yelken açtığı iddiaları gündemdeydi. Ancak Yağtu, ters köşe yaptı.



Yağtu önceki gün Etiler Akmerkez'de oyuncu Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi.



Birlikte eczaneye giren ikili muhabirlerin fotoğraf çektiğini görünce panik halinde farklı köşelere gitti.



Ayrı ayrı çıkıp ters yönlere doğru uzaklaştılar. Tursan hemen Yağtu'yu aradı.



Ahu Yağtu muhabirlerin “Beraber geldiniz ama neden yalnız çıktınız?” sorusuna “Öyle mi?” cevabını verdi.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eski eşi Cem Yılmaz ile olan nafaka davası sorulan güzel oyuncu Ahu Yağtu, 'Dava hala devam ediyor' diyerek aracına binip uzaklaştı.



