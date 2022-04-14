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Beyaz Gazete
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Paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, gençlik fotoğrafını paylaşarak eski günleri yad etti. Levent'in fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Ekleme: 14.04.2022 - 19:37 Güncelleme: 14.04.2022 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde sahnelerden ziyade kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınladı.

Eski günleri yad eden Levent, siyah-beyaz filtreli kareyi Twitter hesabından paylaştı.

Gençlik fotoğrafını, "Günaydın." notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan birkaçı:

Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!

Ülke buna hazır değildi!

Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!

Bir Arjantinli havası yok değil.

1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim!

Paylaştığı fotoğraf olay oldu!


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