. Paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dönemde sahnelerden ziyade kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınladı.Eski günleri yad eden Levent, siyah-beyaz filtreli kareyi Twitter hesabından paylaştı.Gençlik fotoğrafını, "Günaydın." notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.İşte o yorumlardan birkaçı:Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!Ülke buna hazır değildi!Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!Bir Arjantinli havası yok değil.1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim!