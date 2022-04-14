. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün detayları ortaya çıktı! 4 gün süreceği iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış...
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Beyaz Gazete
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün detayları ortaya çıktı! 4 gün süreceği iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün detayları ortaya çıktı! 4 gün süreceği iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış... Paris tatilinin ardından yollarını ayıran ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Demet ile Oğuzhan çiftinden geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Koç, 14 Şubat Sevgililer Gününde Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Bu yaz nikah masasına oturması beklenen ünlü çift üğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

Ekleme: 14.04.2022 - 09:40 Güncelleme: 14.04.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün detayları ortaya çıktı! 4 gün süreceği iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış...

Gittikleri Paris tatili dönüşünde ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa bir ay dayanabildi.

Birbirlerinden ayrı kalamayan ünlü çiftten Oğuzhan Koç, barışmanın hemen ardından sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Özdemir ise 14 Şubat Sevgililer Gününde kendisine evlenme teklifi eden Koç'a 'evet' yanıtını verdi.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"VALLAHİ YASAK!"
Basın mensuplarıyla sohbet eden ve yeni başlayacağı dizisinin sete çıktığını söyleyen Özdemir, "Fazla konuşamıyorum. Vallahi yasak." ifadelerini kullandı.

"BAHARI BEKLİYORUZ"
Albüm hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Koç, "Havaların düzelmesi şart, baharı bekliyoruz. Çünkü çok neşeli şarkılar olacak." diye konuştu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün detayları ortaya çıktı! 4 gün süreceği iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış...

"DÜĞÜNÜMÜZ 2 GÜN SÜREBİLİR"
Nikah masasına oturmaya hazırlanan aşıklar, düğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi. İkili, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur." dedi.

Ünlü çift, röportajın ardından oradan ayrıldı.

"TARİH KESİNLEŞMEDİ"
Geçtiğimiz hafta düğün tarihlerini daha belirlemediklerini de belirten çift, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün detayları ortaya çıktı! 4 gün süreceği iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış...

NEREDE, NE ZAMAN EVLENECEĞİMİZİ SÖYLEYİN"
Daha önce muhabirlerin, "Düğününüzün Çeşme'de olacağı konuşuluyor." sözlerinin üzerine Koç, "Henüz belli değil. Çeşme'yi siz çıkarttınız. Söyleyin bari bize nerede, ne zaman evlenelim diye. Ona göre hazırlanalım biz de..." demişti.

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