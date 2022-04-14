Demet Akbağ'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Aydınlık evler oyuncu ile tiyatro sahnelerine dönen ünlü oyuncu Demet Akbağ, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demet Akbağ, yıllar önce rol aldığı "Neredesin Firuze?" filmiyle ilgili itirafta bulundu.

Fatih Altaylı'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan programına Demet Akbağ, karikatürist Varol Yaşaroğlu, müzisyen Melis Sökmen ve şef Ufuk Ügümü konuk oldu.



15 yıl sonra "Aydınlıkevler" oyunu ile tiyatro sahnesine dönen Demet Akbağ, Yılmaz'ın çok uzun zaman önce yazdığı bir oyundu. Onun bilgisayarında başlayıp, başlayıp ara verdiği oyunlar vardır. Bu da o oyunlardan biriydi. 'Tamam bu oyunu oynayalım' dedik ama pandemi girdi araya. Çok istediğimiz bir kadro oluşsun istedik. Çok ince eleyip sık dokuduk. Çok tatlı gençlerle çalışıyoruz." dedi.



NEREDESİN FİRUZE? FİLMİ HAKKINDA KONUŞTU



Hafızalarda yer edinen 'Neredesin Firuze?' filmi hakkında da açıklamalarda bulunan Demet Akbağ şunları söyledi:



"Rolü kabul etmemdeki etken Ezel Akay'ın bir gün tiyatroya gelip hikayeyi baştan sona anlatmasıdır. Eğer senaryoyu okusaydım hiçbir şey anlamayabilirdim. O masalsı dünyayı o kadar güzel anlattı ki, hatta o sene 'Vizontele 2' de çekiliyordu. Yılmaz (Erdoğan) ile Necati'ye (Akpınar) dedim ki; O kadar sevdim ki ben bu filmde rol almak istiyorum."



