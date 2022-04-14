Claudia Heffner Peltz'in Osmanlı yadigarı kolyesi

Victoria Beckham ve David Beckham'ın oğullarının düğünleri çok konuşuldu. O düğünde bir kare dikkat çekti. Beckham çiftinin dünürlerinin taktığı elmas kolyenin Abdülhamit’in çalınan mücevherlerinden biri olduğu iddia edildi.

Victoria Beckham ve David Beckham'ın oğullarının düğünde Beckham çiftinin dünürlerinin taktığı elmas kolyenin Abdülhamit’in çalınan mücevherlerinden biri olduğu iddia edildi.



2. Abdülhamit'in iktidardan uzaklaştırıldıktan sonra çalınan veya el konulan elması David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin dünürlerinin boynunda mı? Peki, 2. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen elmas nasıl Beckham çiftinin dünürlerinin boynundan çıkıyor?



Mücevherat Ustası Hraç Arslanyan, "Hiç şaşırmam çünkü bir çok şeyi zaman içerisinde götürmüşlerdir. Birçok müze doğudaki eserlerden oluşmuş dolayısıyla bu objede buradan götürüldüyse hiç şaşırmam." açıklamasında bulundu.



Paha biçilemeyen elmasın son olarak 1950 yılında Mısır Kralı Faruk tarafından satın alındığı biliniyor.