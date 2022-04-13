Ünlü çiftin ilişkisinde yeni detay!

Bir süredir Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik yaşayan Hadise, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni bir detay ortaya çıktı.

Önceki ilişkilerinde bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş adamı Mehmet Dinçerler’de buldu.



Aşklarının başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.



tv100'den Pınar Efe'nin haberine göre,15 mart'ta nişanlanan ve hızlı bir şekilde evlilik hazırlıklarına başlayan ünlü popçu Hadise'nin, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba’nın düğününden kısa bir süre önce sevgilisi ile imam nikahı kıydığı konuşuluyor.



Sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, parmağındaki 3 milyon 133 bin 280 TL’lik yüzükle, sosyal medyayı adeta sallamıştı.



