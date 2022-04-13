Uğur Aslan: Hiç aklıma gelmezdi

Sunuculuğunu Uğur Aslan’ın yapacağı müzik ve eğlence programı ‘Afara’ cuma akşamı 00.15’te Kanal D’de izleyici ile buluşacak. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği programda Uğur Aslan ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılar, sokak röportajları ve eğlenceli oyunlar ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak. Sunucu Uğur Aslan, "Benim lakabım olan Afara’nın bir gün böyle bir hikâyeye döneceği hiç aklıma gelmezdi" dedi. İşte Aslan’ın açıklamaları...

Bugüne kadar yer aldığı projeler ile izleyicilerin büyük beğenisi kazanan Uğur Aslan, bu kez Afara ile izleyici karşısına çıkacak. Sunuculuğunu üstlendiği programa şarkıları, esprileri ve enerjisi ile de ayrı bir renk katacak olan Aslan, yeni programı ve Afara’nın çıkış hikayesi ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



Afara’nın hayatında bambaşka bir yeri olduğuna değinen Uğur Aslan, "Yeni programımız hepimize hayırlı olsun. Tabii ki inanılmaz heyecanlıyım."



"Benim lakabım olan Afara’nın bir gün böyle bir hikâyeye döneceği hiç aklıma gelmezdi. Nurlar içinde uyusun babacığım ve anacığım. Ne iyi etmişler de beni Afara’m diye sevmişler."



"Benim lakabım olan Afara’nın bir gün böyle bir hikâyeye döneceği hiç aklıma gelmezdi. Nurlar içinde uyusun babacığım ve anacığım. Ne iyi etmişler de beni Afara’m diye sevmişler."



Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği Afara, canlı yayınla 15 Nisan Cuma gecesi saat 00.15’te Kanal D’de.



