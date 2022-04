Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt!

Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her yaptığıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Ünlü manken, eklerle ilgili bir paylaşım yapmış ve sözcüğü 'eclair' şeklinde yazmıştı. Şahin'den kendisine yapılan eleştirilere yanıt geldi.

Yılın yarısını seyahat ederek geçiren Şevval Şahin, uçak yolculuğundan yoruldu! Bir aydır İstanbul’da kalan 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:



"İstanbul’da olmak iyi geldi. Bayağı keyifliyim. Yeni projeler var. Onları planlıyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Zırt pırt uçmak beni yormuş. Bir süre bir yerde sabit kalmak istediğim için geçen hafta Paris’e bile gitmedim."



"MARDİN'E KÜTÜPHANE YAPTIRMAK İSTİYORUM"



Şevval Şahin, önceki gün izleyici olarak katıldığı Nihan Peker defilesinde objektiflere yansıdı. İş için İstanbul'a geldiğini ve köy okullarına yardımda bulunduğu söyleyen Şahin şöyle konuştu:



"İşlerimle uğraşıyorum, bir süredir İstanbul'dayım güzel birkaç proje var onları değerlendiriyorum ve burada olmaktan keyif duyuyorum. Yardımda bulunduğum yerlere gidemedim, kitap yolladım ama nisan ayında Mardin'e gidip orada kütüphane yaptırmak istiyorum" dedi.



"ŞU AN SABİT KALMAK BANA FAYDALI"



Genç model, "Seyahat etmekten yoruldum Paris'e bile gidemiyorum" şeklindeki mesajının yanlış anlaşıldığını savunup, "Demek istediğim; İstanbul'da olmaktan çok mutluyum, şu an zırt pırt uçmak insanı yoruyor. Şu an sabit kalmak bana faydalı. Öyle bir şey demedim. Sosyal medyadaki yorumları okumuyorum, eskiden okurdum" şeklinde konuştu.





TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU



2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti.



Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum." açıklamasını yapmıştı. Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.



EKLERE 'ECLAIR' DEDİ

Şahin; son yaptığı paylaşım ile yine adından söz ettirdi. 400 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan manken, dün akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı.



Şevval Şahin yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim" notunu düştü. Şahin'in eklere "eclair" demesi sosyal medyada gündem oldu.



'EKLER' ELEŞTİRİSİNE YANIT GELDİ!

Kendisine yapılan eleştiriye karşı boş durmayan Şevval Şahin, yine sosyal medya üzerinden eleştirilere cevap verdi. Şahin, yaptığı yeni bir paylaşımda "Şimdi tüm problem ekleri İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadesini kullanarak kendisini tiye alanlara yanıt verdi.



"BEYNİME ÖYLE KAYIT OLMUŞ"

Şahin ayrıca "Beynime öyle kayıt olmuş, hızlıca öyle yazdım ne yapayım, abartmayın" diyerek ekledi. Ünlü manken, 'eclair' kelimesinin anlamının Vikipedi'den alınan bir görüntüsünü de paylaştı.