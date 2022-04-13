Petek Dinçöz'den radikal karar!

2014 yılında Serkan Kodaloğluile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda boşandıklarını duyurmuştu. Boşanmanın ardından Petek Dinçöz’den yeni bir hamle geldi.

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğluile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktaladı.



Boşandıktan sonra bir süre sessiz kalan ünlü şarkıcı, sevenlerini meraklandırmıştı. Petek Dinçöz, bugün sosyal medya hesabından suskunluğunun sebebini açıkladı.



Boşandıktan sonra yeni kararlar alan Dinçöz, Türkiye'yi terk ettiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.



Petek Dinçöz artık Miami'de yaşayacak. Sosyal medya sayfasından aldığı kararı duyuran Petek Dinçöz şu ifadeleri kullandı, “ Herkese Merhabalar, beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta “PDFC“ ailem , sonra siz değerli sevenlerim .



Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonra ki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurtdışında devam etmesini istediğim için , Miami ‘ye yerleşme kararı aldım.



Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz.



Elimden geldiğince de Instagram’da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler Petek Dinçöz”

