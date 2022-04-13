Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor!

Uzun yıllardır birlikte olan ünlü oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, yaz sonu evlenmeyi planladıklarını söyledi.

Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülenen çift, nikâh tarihinin henüz belli olmadığını belirtti.



Özge Gürel, “Henüz net tarih belli olmadı. Yoğun çalışıyorum ben, yeri de belli değil. Belli olduğunda söyleyeceğim, merâk etmeyin. Yaz sonuna yetiştireceğiz. O kadar büyütmüyoruz, yaz sonuna yetiştiririz” diye konuştu.