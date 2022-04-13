Özcan Deniz, Samar Dadgar için kesenin ağzını açtı

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Deniz, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi etmişti. Tektaş yüzüğünü paylaşarak müjdeli haberi duyuran Samar Dadgar, Özcan Deniz ile Kapadokya'da ön balayına çıktı. Romantizmin doruklarına çıkan Özcan Deniz ile genç aşkı paylaşımları ile düşman çatlattı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın lüks tatilinin detayları da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı!

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 15 ay evli kaldıktan sonra 2019'da boşanmıştı. Geçen yıl mayısta "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum" diyerek kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Sadgar ile aşk yaşadığını ilan etmişti.



Ancak eski eşi Feyza Aktan'a oğulları Kuzey için açtığı velayet davası devam ettiği için göz önünde olmamayı tercih etmişlerdi.



Dava aralıkta sonuçlandı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar ocakta ilk kez el ele görüntülendi.



Deniz, bir ay önce de sevgilisine bir tektaşla evlenme teklif etti.



GECELİĞİ 10 BİN TL



Yaz aylarında evlenmeleri beklenen çift düğün hazırlıkları yapıyor.



Bu arada Özcan Deniz, Samar Dadgar'ı ön balayına çıkardı.



Kapadokya'nın en lüks otellerinden birine götürdü.



Mağaraların içine oyulmuş lüks odalarda baş başa romantik bir hafta sonu geçirdiler.



Aşkı için masraftan kaçınmayan Özcan Deniz otelin geceliği 10 bin TL olan en pahalı odasını tuttu.



Sevgilisini 2002-2003'te Nurgül Yeşilçay ile oynadığı 'Asmalı Konak'ın çekildiği konağa götürdü.



Özcan Deniz aşk dolu kareleri "Ben yine gözlerinin hapsindeyim" notuyla paylaştı.



