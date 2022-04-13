Nilüfer'den olay açıklama!

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden 66 yaşındaki ünlü şarkıcı Nilüfer, önceki gün kızı kızı Ayşe Nazlı ile Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Nilüfer, toplu taşıma araçlarını merak ettiğini belirtti.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Nilüfer Yumlu, samimi bir itirafta bulundu.



Nilüfer, Ajda Pekkan gibi toplu taşıma araçlarını hiç kullanmadığını ve merak ettiğini söyledi.



Nilüfer, Ajda Pekkan'ın, 'Marmaray'a hiç binmedim.' sözlerinin hatırlatılması üzerine, 'Ben de binmedim, ne yalan söyleyeyim? Toplu taşımayı pek kullanamıyorum.' ifadelerini kullandı.



Nilüfer, Ajda Pekkan'ın, 'Marmaray'a hiç binmedim.' sözlerinin hatırlatılması üzerine, 'Ben de binmedim, ne yalan söyleyeyim? Toplu taşımayı pek kullanamıyorum.' ifadelerini kullandı.



Mesela Kapalıçarşı'yı, Tahtakale'yi, Perşembe Pazarı'nı veya Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum. İçimde ukdedir bu.



Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hala aklıma geliyor.' demişti



