Melis Sezen'in gizemli arkadaşı!

'Sadakatsiz' dizisinin Derin’i Melis Sezen, dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’de objektiflere yansıdı. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.

Melis Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Aynı VIP araca binen ikili, Beyaz TV’de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının kameraları tarafından görüntülendi.



Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in Koç Üniversitesi’nden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.



Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce vakit geçirdi.