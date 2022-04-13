. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan’ın doğum gününü kutladı!

ATV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bugün yaptıkları yeni paylaşımla adlarından yine söz ettirdi. 8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bir de Karan adından oğulları var. 3 yaşındaki Karan Özçivit'in bugün doğum günü! Ünlü çift, oğullarının doğum gününü bugün sosyal medyadan yayınladıkları duygusal mesajla kutladı.

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in birliktelikleri parmakla gösteriliyor.'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in birliktelikleri parmakla gösteriliyor.Bu mutlu evlilikleriyle ilgi çeken Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medyayı sık kullanan çiftlerden.Ünlü çift, her paylaşımıyla ses getirmeye devam ediyor.Özçivit- Evcen çifti bu kez de doğum günü kutlamasıyla takipçilerinin karşısına çıktı3 yaşına basan oğulları Karan'ı kutlayan ünlü çift, bir de duygusal bir mesaj yayınladı.'İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM'Ortak bir paylaşımda bulunan çift, 'Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum. Baharın kokusunu getirdin bize. İyi ki doğdun meleğim.' İfadelerini kullandı.Ünlü çift, Karan Özçivit'in daha önce hiçbir yerde görülmeyen fotoğraflarını da yayınladı.