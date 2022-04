Aleyna Tilki kameralara yakalandı!

Aleyna Tilki’yi yeni şarkısı 'Al ya da Bırak’ın (Take It or Leave It) heyecanı sardı. Bir süredir İngilizce şarkısının klibi için sette olan 21 yaşındaki popçu, “Zor bir klip oldu. Hem profesyonel hem de amatör ruhu yansıtmaya çalıştık” derken, sosyal medyada yayınladığı dans görüntüleriyle ilgili de konuştu.

2016'da Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' parçasıyla rekor kıran, 2017'de ilk solo şarkısı 'Sen Olsan Bari'yi yayımlayan, müzik dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, Etiler’de objektiflere yansıdı.



15 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacağı İngilizce şarkısı ‘Take It or Leave It' için çalışmalarını sürdüren Tilki, set sonrası yemek yemek için soluğu bir restoranda aldı. Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"ZOR BİR KLİPTİ"



Yorgun olduğunu ifade eden Tilki, çekilmelerin sorulması üzerine, “Zor bir klipti. Hem profesyonel olması, hem de amatör hissi koruması gerekiyordu. O da biraz zor bir şey. Kıyafetleri, sound'u... Hepsinde bu denge olması gerekiyordu. Bu durum bizi zorladı ama çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım, az kaldı” açıklamasını yaptı.



Daha önce "Kendi odamda, kendi garajımda, motosikletli arkadaşlarımla çekiyorum. Çok eğlenceli olacak" yorumunda bulunduğu yeni klibinin yönetmenlerinden birinin kendisini olduğunu dile getiren Tilki, “Çok detay vermeyeyim. Çıkınca göreceksiniz” demekle yetindi.





"KOREOGRAFİ GİBİ Mİ DURUYOR?"



Aleyna Tilki’nin önceki gün 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştığı ve 600 binden fazla izlenen dans görüntüleri çok konuşulmuştu. Şarkıcı, basın mensuplarının “Danslarınız size özgü mü, yoksa dans ekibiyle mi çalışıyorsunuz?” sorusuna, “Yok ya! Koreografi gibi mi duruyor? Orada kafamdan sallaya sallaya yapıyorum” yanıtını verdi.



"LONDRA HAYATIMIN BİR PARÇASI"



İngiltere'de yaşayan ve iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran oyuncu arkadaşı Selen Yereli’yle çektirdiği fotoğraflarla da gündeme gelen Tilki, "Londra'da olmayı çok seviyorum. Orada da arkadaşlarım ve evim var. Orası da hayatımın bir parçası” ifadelerini kullanmıştı.



"BEN ALEYNA TİLKİ'YİM"



Meslektaşı Serdar Ortaç'ın "Popun kralı benim" açıklaması hatırlatılan genç şarkıcı, "Siz de kraliçesi benim diyebilir misiniz?" sorusuna, "Ben popun bir şeyi değilim. Rock müzik de yapıyorum, türkü de, arabesk de, yabancı şarkı da söylüyorum. Beni bir kalıba sokmayın. Kraliçe bile özgürlüğümü kısıtlayacak bir şey. Ben Aleyna Tilki’yim” cevabını vermişti.