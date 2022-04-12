. Sinem Kobal'dan Lalin paylaşımı!

6 yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.Geçtiğimiz aylarda da ikinci kez bebek sevinci yaşadığını duyuran Kobal, artık tüm vaktini ailesine ayırıyor.Aile fotoğrafıEşi ve kızıyla birlikte yürüyüşe çıkan Sinem Kobal, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, siyah-beyaz bu fotoğrafı Satin Jackets'in "You Make Me Feel Good" adlı şarkısı eşliğinde paylaştı. Kobal'ın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.