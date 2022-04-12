. Melisa Aslı Pamuk takipçilerini kızdırdı!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir markanın iç çamaşırı reklamında yer aldı.Gömlek ile poz veren oyuncunun fotoğrafında, "İçimde var" yazması sosyal medyada tepkilere neden oldu.Takipçileri kızdıİç çamaşırının gözükmemesine sinirlenen kullanıcılar yorum yağdırdı. Takipçileri Pamuk'a "Arabistan mı burası", "İç çamaşırını gönül gözümle mi göreceğim", "Hayal gücümüzü o kadar geliştiremedik." şeklinde yorumlarda bulundular.Güzel oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile aşk yaşıyor.