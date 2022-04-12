. Kadir Çöpdemir'in acı günü

Bir dönem yayınlanan ‘Ekmek Teknesi’ isimli diziyle şöhreti yakalayan Kadir Çöpdemir, sosyal medya sayfasından paylaştığı bir gönderiyle acı haberi duyurdu. Sevenleri ve takipçileri Kadir Çödemir’i yalnız bırakmadı.

Oyuncu Kadir Çöpdemir, annesi Ayşe Çöpdemir'in acısıyla sarsıldı.Kadir Çöpdemir, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Ayşe Çöpdemir'in fotoğrafını yayımlayan 54 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:"Anneciğim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağolsun. Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin."