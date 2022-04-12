. İlayda Alişan'ın aşk tarifi
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Beyaz Gazete
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İlayda Alişan'ın aşk tarifi

İlayda Alişan aşkı masaya yatırdı. Genç oyuncu, “Aşk bir yemekse, tutku tuzu, biberi, tereyağı, zeytinyağı, her şeyi olabilir. Ama kazara tutku kalmadıysa tadı kaçar. Çabuk bozulur. Yediğin şey sana keyif vermez. 26 yaşında bu konu üzerine aşçı olduysam demek” dedi.

Ekleme: 12.04.2022 - 19:40 Güncelleme: 12.04.2022 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
İlayda Alişan, All dergisine konuştu. 26 yaşındaki oyuncu çok plan yapmadığını belirtip şunları söyledi:

"Birkaç yıl öncesine kadar daha programlıydım. Artık hayatı akışında yaşamayı sevenlerdenim."

"Tam güvenli alan insanıydım. Ama öyle bir dönemeç oldu ki, kabuklar kırıldı, pek çok şeyi değiştirdim."

"U dönüşü yaşadım. Bununla birlikte hayatın sadece şanına güvenerek adımlar atabileceğin bir yer olduğunu düşünmüyorum. Önlemimi alır, akışa bırakırım."

İlayda Alişan ayrıca "Kendimi övmeyi hiç sevmem ama sorumluluk sahibiyim, herkese hak ettiği değeri veririm, azimli, dakik ve çalışkanım." dedi.

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