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Beyaz Gazete
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Defne Samyeli yazı getirdi!

Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’den plaj pozu gecikmedi.

Ekleme: 12.04.2022 - 10:27 Güncelleme: 12.04.2022 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Spikerlik kariyerini sonlandırdıktan sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, tatile çıktı.

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Samyeli'nin tercihi Karayipler oldu.

Defne Samyeli yazı getirdi!

Plaj pozları
Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşan Samyeli'ne çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi.

Paylaşım, kısa sürede gündem olurken Samyeli fit haliyle dikkat çekti.
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