Bircan Bali ile Ömer Gezen nikâh tazeleyecek!

Bircan Bali, Mart 2021'de canlı yayında boşandığını açıklamıştı. YouTube'da yayınlanan programında kızı Saygı'nın babası Ömer Gezen'i ağırlayan ve "Beni aldattın mı?" sorusunu yönelten 34 yaşındaki sunucu, üç yıl önce nikah masasına oturduğu avukat hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir itirafa imza attı. İşte detaylar...

'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Bircan Bali, kendi YouTube kanalı için hazırladığı 'Bircan'ın Gözünden' programında, geçtiğimiz ay Ömer Gezen'i konuk etmişti. Bali, eşine merak ettiği her soruyu açıkça sormuştu.



"BENİ ALDATTIN MI?"



Bali ile tanışma sürecinden bahseden Gezen, "Ferman Toprak ağabeyime selamlar. Onun eşi Hilal ablanın doğum gününde tanıştık" demişti. Eşinin en sevmediği huyunu söyleyen Gezen, "Kötü yemek yapıyor. Sen bana soğanlı pirinç pilavı yedirdin. Kızmak yok, her şey şeffaf konuşacaktık" ifadelerini kullanmıştı.



Gezen, "Beni hiç aldattın mı?" sorusuna, tek kelimelik cevap vermiş ve "Hayır" demişti. "Benimle evlenmeye nasıl karar verdin?" sorusu üzerine de "Her şey kendiliğinden gelişti. Karar vererek planlı, programlı yaptığımız bir şey değildi" şeklinde konuşmuştu.



GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!



Bircan Bali ile Alişan'la boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Acil bir işi olduğunu söyleyen Buse Varol, soruları yanıtsız bıraktı. Bircan Bali ise muhabirlerle sohbet ederek, özel hayatı hakkında konuştu.



Ünlü sunucu, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuş, Mart 2021'de ise tek celsede boşandıklarını açıklamıştı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen'in, ayrılıktan kısa süre sonra barıştığı ortaya çıktı.



BOŞANMA DİLEKÇESİNİ İMZALAMAMIŞ!

Bali, "Eşim avukat. Anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikâhımız düşmemiş. Boşanmadık ama bir nikah tazeleme yapacağız herhalde. Olursa da yazın olacak" açıklamasını yaptı.



"EVLİ GİTTİM, BEKAR GELDİM"



Bircan Bali, sunuculuğunu yaptığı olduğu magazin programında, Ömer Gezen ile boşandığını duyurmuştu. Mahkeme dolayısıyla canlı yayına geç kaldığını belirten Bali, "Evli gittim, bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" demişti.



34 yaşındaki güzel, boşanma sebebini ise başka şehirlerde ikamet ediyor olmaları olarak açıklamıştı.