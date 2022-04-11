Yeni işi için kolları sıvadı!

Ramazan boyunca sahnelere ara veren Gülşen, bir marka için kolları sıvadı. Gülşen’in markadan alacağı para ise servet değerinde.

Sahne kıyafetleriyle çok tartışılan Gülşen, ünlü bir giyim markası için koleksiyon hazırlayacak. Şarkıcı, 2 yıllık anlaşma karşılığı 3 milyon lira alacak.



Son günlerde gerek sahne kıyafetleri gerekse de evliliğiyle sık sık gündeme gelen popçu Gülşen, tasarımcılığa soyundu.



Sahne kıyafetleriyle modaya yön veren Gülşen'e dikkat çeken bir teklif geldi.



Şimdilerde konserden konsere koşturan 45 yaşındaki şarkıcı, daha önce Hadise ve Ajda Pekkan ile çalışan ünlü bir giyim markasıyla geçtiğimiz günlerde el sıkıştı





Şarkıcı giyim markası için 50 parçalık kendi adını taşıyan özel bir koleksiyon hazırlayacak. 2 yıllık anlaşma karşılığı 3 milyon lira alan popçunun koleksiyonu yaz sezonunda mağazalarda olacak.



Gülşen, karantina günlerinde modaya olan ilgisini paylaşımıyla göstermişti.



Gülşen, havludan yaptığı cesur bir kıyafeti paylaşmış, tasarımı da sahne kostümlerine benzetilmişti.



