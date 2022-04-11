. Yeni işi için kolları sıvadı!
  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni işi için kolları sıvadı!

Ramazan boyunca sahnelere ara veren Gülşen, bir marka için kolları sıvadı. Gülşen’in markadan alacağı para ise servet değerinde.

Ekleme: 11.04.2022 - 18:59 Güncelleme: 11.04.2022 - 19:02 / Editör: Ozge Selin
Sahne kıyafetleriyle çok tartışılan Gülşen, ünlü bir giyim markası için koleksiyon hazırlayacak. Şarkıcı, 2 yıllık anlaşma karşılığı 3 milyon lira alacak.

Son günlerde gerek sahne kıyafetleri gerekse de evliliğiyle sık sık gündeme gelen popçu Gülşen, tasarımcılığa soyundu.

Sahne kıyafetleriyle modaya yön veren Gülşen'e dikkat çeken bir teklif geldi.

Şimdilerde konserden konsere koşturan 45 yaşındaki şarkıcı, daha önce Hadise ve Ajda Pekkan ile çalışan ünlü bir giyim markasıyla geçtiğimiz günlerde el sıkıştı


Şarkıcı giyim markası için 50 parçalık kendi adını taşıyan özel bir koleksiyon hazırlayacak. 2 yıllık anlaşma karşılığı 3 milyon lira alan popçunun koleksiyonu yaz sezonunda mağazalarda olacak.

Gülşen, karantina günlerinde modaya olan ilgisini paylaşımıyla göstermişti.

Gülşen, havludan yaptığı cesur bir kıyafeti paylaşmış, tasarımı da sahne kostümlerine benzetilmişti.

İBB kesenin ağzını açtı: iPhone 12'lerin garantisi dolmadan 13 için ihaleye çıkıldı
Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatmıştı! Maganda Utku'nun cezası belli oldu
AK Parti harekete geçti! Teklif İBB Meclisine sunuldu
Borsa İstanbul’dan rekor üstüne rekor
Avusturya Başbakanı Nehammer'den Putin ile görüşmesine dair açıklama: Dostane değildi ve zorluydu
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: O SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin
Kirli sular İstanbul Boğazı'na akıyor İBB seyrediyor! Vatandaş isyan etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?
Türkiye ona ağlamıştı! Pınar Gültekin davasında 11. duruşma! Katil yeni deliller sunacak
CHP'li İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Operasyon durmayacak...
Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk
Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı!
CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız
'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Küçük kız Kinder kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı

Küçük kız Kinder kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti