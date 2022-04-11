. Tuğba Özay'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Gözyaşlarıyla Anlattı...
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Tuğba Özay'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Gözyaşlarıyla Anlattı...

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir dönemin podyumların aranan isimleri arasında yer alan Tuğba Özay, uzun zaman sonra bu sefer de 2007 yılında hapse girdiği dönemde yaşadıklarını anlattı. 5,5 ay cezaevinde yatan Tuğba Özay, o dönem yaşadıklarını da anlattı "Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. 2007'de hapse girmem. İlgim olmayan bir olaydan 5,5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı" dedi. İşte Tuğba Özay'dan yıllar sonra gelen itiraflar…

Ekleme: 11.04.2022 - 13:12 Güncelleme: 11.04.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Tuğba Özay, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2007 yılında hapse girdiği dönemdeki yaşadıklarını anlatan Özay, "Süreçten sonra panik ataklar başladı" dedi.

Tuğba Özay, geçtiğimiz yıl Antalya Manavgat'ta çıkan yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti.

Gözyaşlarına hakim olamayan eski manken, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Her yer, her şey yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tuğba Özay'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Gözyaşlarıyla Anlattı...

Bir diğer videosunda ise "Yaklaşık 1.5 saattir ağlıyorum. Çok büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Orada insanların evleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. İçim yanıyor. Manavgat'a çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnanın artık dayanacak gücüm yok" demişti.

"FELÇ GEÇİRDİM"

Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Özay, sinir krizi geçirmişti. Hastaneden paylaşım yapan ünlü isim, sağlık durumunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı; "Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim."

"ANNEMLE BABAMIN HAYATINI KURTARDIM"

Tuğba Özay, 'Beyin Dedektifi' programına konuk oldu. Özay, Muslu'nun "Hayatınızda yaşamak istemediğiniz olay hangisiydi?" sorusuna "15 yaşımda ailemle trafik kazası geçirmiştim, çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum. Köprü yolunda babam arabadan fırladı yola. Boynum kırılıyordu. Babam ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan tır geliyordu. El salladım dur diye babamın üstüne kapandım. Annem su arkının içine düşmüş. Ben söylemesem babamla bizi alıp hastaneye götürecekler. Annem o kar tipinin içinde kalacaktı" yanıtını verdi.

2007 yılında 5,5 ay cezaevinde yatan Tuğba Özay, o dönem yaşadıklarını da anlattı; "Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. 2007'de hapse girmem. İlgim olmayan bir olaydan 5,5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi. Asla haketmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. Ben o acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım."

Tuğba Özay'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Gözyaşlarıyla Anlattı...
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