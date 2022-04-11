. Tarkan'dan lüks yat açıklaması

Ünlü şarkıcı Tarkan’ın ailesi ile sakin bir tatil geçirmek için ultra lüks bir tekne aldığı ve tekneye kızının ismini verdiğini iddia edildi. Çıkan iddialara Tarkan sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak yanıt verdi.

Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte tatile çıkan Tarkan, yeni çıkardığı şarkı sonrası dinlenmeyi tercih etti.Instagram sayfasından ailesiyle birlikte sık sık tatil fotoğrafı paylaşan Tarkan, güzel havanın tadını çıkarıyor.Tarkan’ın geçtiğimiz günlerde ultra lüks bir tekne aldığı iddia edildi.Lüks teknesin için 80 milyon lirayı gözden çıkardığı ve yeni yatırımına kızının ismini vereceği gündeme geldi.Çıkan bu iddiaların ardından Tarkan, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı.Tarkan şu ifadeleri kullandı, “Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum.”İşte Tarkan'ın yaptığı o açıklama...