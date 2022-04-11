Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı!

Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül ile Avukat Ece Binay'dan üzücü haber geldi. İkili, Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı. Kırmızıgül’ün genç bir kadınla verdiği samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Binay, bu görüntüler sonrası boşanma davası açmıştı.



Sinema uğruna ara verdiği müziğe 16 yıl sonra geri dönen Mahsun Kırmızıgül, son olarak 'Bergen' filminde 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçının kendi sesi yerine başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın şarkıları seslendirmesine tepki göstermişti. Ece Binay (37) ile evli olan sanatçının (53), genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmıştı. Kırmızıgül'ün, avukat eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.



KIRMIZIGÜL SOYADINI SİLDİ



Ece Binay, Kırmızıgül soyadını sosyal medya profilinden sildi. Kızının eğitimi için Amerika’da bulunan Binay, boşanma davası açmak için apar topar Türkiye'ye döndü.



"BU GÖRÜNTÜLERİN ÇIKMASI BİLE BOŞANMA SEBEBİ"



Hukuki süreci başlatan ve boşanma dilekçesini veren Ece Binay’ın, yakın çevresine, “Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum” dediği öğrenildi.



TEK CELSEDE BİTTİ

Mahsun Kırmızıgül’ün avukat eşi Ece Binay, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, duruşma öncesi adliyeye gelerek mahkeme salonuna geçti. Görülen duruşmanın ardından Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı.



'EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK'

Kırmızıgül, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Evliliğimizi kurtarmak için elimden gelen yaptım. Ama olmadı” dedi. Mutsuz olduğu gözlenen Kırmızıgül, ihanet iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakarak, aracıyla adliyeden ayrıldı.





'BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTIM'



Mahsun Kırmızıgül’ün ardından adliyeden çıkan avukat Ece Binay ise açıklamasında “Boşanma davası açmıştım, sonuçlandı ve boşandık. Çocuğumuzun velayeti bende kaldı” dedi.



BEŞ YAŞINDA BİR KIZLARI VAR



Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında bir yıldır birlikte olduğu Avukat Ece Binay ile ABD’nin Los Angeles eyaletinde dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin 2017'de Amerika’da dünyaya gelen Lavin isimli bir kızı bulunuyor.