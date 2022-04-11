. Kerem Bürsin aşkı İspanya'da buldu

Geçen ekimde ülkedeki bir defileye davetli olarak giden Bürsin burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi.Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş.34 yaşındaki Stephanie Cayo'nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü isim daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış.Kerem Bürsin'in Instagram hesabında ise 10,3 milyon takipçisi var.