. Jennifer Lopez'in yeşil yüzüğünün sırrı
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Jennifer Lopez'in yeşil yüzüğünün sırrı

Evliliğin kıyısından 18 yıl önce dönüp yeniden nişanlanan Jennifer Lopez (52) ile Ben Affleck (49) çiftinin nişanına ilişkin ayrıntılar açığa çıkıyor.

Ekleme: 11.04.2022 - 19:03 Güncelleme: 11.04.2022 - 19:05 / Editör: Ozge Selin
Affleck’in evlenme teklifi için aldığı 8.5 karat yeşil elmas tek taşın 5 ila 10 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı.

Lopez, yeşilin uğurlu rengi olduğunu açıkladı.

Zira, Lopez 2000’de giydiği ve ikonik hale gelen Versace elbisesi sonrası hep yeşilin şans getirdiğine inandı.

Affleck’in Jennifer Garner ile eski evliliğinden üç, Lopez’in Marc Anthony ile eski evliliğinden iki çocuğu var.

Çift, 55 milyon dolara geçen ay Los Angeles’ta aldıkları malikanede yaşayacak.

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