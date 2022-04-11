. İspanyollar Cansu Dere'ye hayran!
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İspanyollar Cansu Dere'ye hayran!

Geçtiğimiz hafta Madrid’de bir ödül törenine katılan Cansu Dere için yoğun ilgi nedeniyle önceki gün de basın toplantısı düzenlendi. Dere, İspanyol medyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, İspanya’da reyting rekorları kıran “Sadakatsiz” dizisiyle ilgili soruları yanıtladı.

Ekleme: 11.04.2022 - 09:23 Güncelleme: 11.04.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
“Sadakatsiz”in yıldızı Cansu Dere, İspanyolları kendine hayran bıraktı. “Infiel” ismiyle İspanya’da yayınlanan dizi, kısa sürede reyting rekorları kırarak, ülkenin en çok izlenen yapımları arasına girmişti.

Geçtiğimiz hafta Madrid’te “Fotogramas de Plata” ödül törenine katılan Dere, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü sahibine vermişti. Kırmızı halıda büyük sükse yapan oyuncu önceki gün de kendisi için düzenlenen basın toplantısına katıldı. Hard Rock Madrid Hotel’deki toplantıda, İspanyol medyasından büyük ilgi gören Dere’ye, “Sadakatsiz” dizisiyle ilgili birçok soru soruldu.

DİZİNİN FİNALİ SORULDU
Dizinin finaliyle ilgili birçok soru alan Dere, sorulara içtenlikle yanıt verirken, finalle ilgili gizemi korudu. Oyuncu, bir soru üzerine de İspanya’yı çok sevdiğini söyleyerek, “Benzer yanlarımızın olduğunu düşünüyorum ve kendimi buraya yakın hissediyorum. Daha sık gelmeyi planlıyorum” dedi. Güzel oyuncu, basın toplantısından sonra otelin önünde bekleyen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Cansu Dere, Hard Rock Madrid Hotel’de düzenlenen basın toplantısında zarafetiyle büyüledi.
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