. Gökhan Özen'e mahkemeden şok karar!
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Beyaz Gazete
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Gökhan Özen'e mahkemeden şok karar!

Eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle eski damatları Gökhan Özen’e tazminat davası açmıştı. Davada karar çıktı.

Ekleme: 11.04.2022 - 09:15 Güncelleme: 11.04.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Gökhan Özen, Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen’le 2010’da evlenmiş, 2016 yılında boşanmıştı. İki kızı olan çift, yaklaşık 5 yıl önce anlaşmalı boşanan ikili yıllar sonra çocukları için karşı karşıya gelmişti.

BOŞANMA SONRASI SULAR DURULMADI
Selen Sevigen, Gökhan Özen'e hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.

Gökhan Özen’in sürekli evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Selen Sevigen’in bu açıklamalarına ünlü şarkıcı yanıt vermişti.

Özen, "Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor. Kızlarım ağlamaya başladı, o da kızlarıma avaz avaz bağırdı, benim uyarım bu nedenleydi. Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem" demiş ve eklemişti:

"NAFAKA İSTEMEDİ"
"Çocuklarımın her türlü okul, bakıcı, bakım masrafları istendiği kadar tarafımdan karşılanıyorken konu eğer yoksulluk nafakası ise; bana “Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok” dedikten 3 sene sonra hiç nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstemediğini de sözlü olarak belirtmiş zaten. 3 sene sonrasında çıkıp da yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini ve bu konuları kullanmasını samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da vicdanlı ve samimi bulmuyorum.”

ESKİ EŞİNİN AİLESİ İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ
Tüm bunların ardından Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, Gökhan Özen tarafından rahatsız edilerek, hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları iddiasıyla Aile Mahkemesi’nden defalarca tedbir kararı aldırmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına Sevigen çiftinin avukatı ile Gökhan Özen’in avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan Sevigen çiftinin avukatı, “Gökhan Özen’in asılsız paylaşımları nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” dedi.

KARAR ÇIKTI
Gökhan Özen’in avukatı da davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Sevigen çiftinin açtığı davayı kabul ederek Gökhan Özen’i 1 lira manevi tazminata mahkum etti. Mahkeme kararına göre Özen, bu tazminatı Sevigen çiftine faiziyle ödeyecek.
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