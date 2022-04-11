3 jön komşu oluyor!

Çağatay Ulusoy, Marmaris-Bozburun’dan arsa alarak yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’na komşu oldu.

Türk sinemasının üç jönü Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostluklarını pekiştiriyor. Çağatay Ulusoy da dostlarının ardından Marmaris-Bozburun’da arazi alarak, iki oyuncuya komşu oluyor. İki dönüm arazi satın alan ünlü oyuncu, denize sıfır arsasına hem imarlı ev yapabilir hem de iskele inşa edebilir.



Aynı yerde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da evleri var bilindiği gibi. Doğayla iç içe olmayı seven, Balık tutmak, dalmak gibi su sporlarıyla ilgili olan Çağatay Ulusoy da yaz tatillerini bu sakin beldede geçirmeyi iple çekiyor.