. Uğur Aslan'dan romantik paylaşım!

Yargı dizisinin 'Komiser Eren'i karakterine hayat veren Uğur Aslan, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri... Senarist eşi Sema Ergenekon ile mutlu bir evliliği olan Aslan, zaman zaman eşiyle pozlarını paylaşıyor. Son olarak hayat arkadaşının yeni yaşını böyle kutladı.

Daha önce 'Gümüş', 'Siyah Beyaz Aşk', 'Karadayı' gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu, rol aldığı dizinin senaristliğini üstlenen eşi Sema Ergenekon ile görüşememekten dert yanmıştı.Senaryoyu her okuduğunda izleyiciyle beraber kendisinin şaşırdığını ifade eden Aslan, "Bazen eşimden dolayı sete avantajlı gittiğimi düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Ne sette ne evde doğru düzgün görebiliyoruz birbirimizi. O senaryoyu yetiştirmek için bir mücadele veriyor, biz ise diziyi" şeklinde konuşmuştu.Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Uğur Aslan, zaman zaman rol arkadaşlarıyla verdiği pozları yayınlarken bazen de eşi ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafları da paylaşıyor. Ünlü isim, son olarak 22 yıldır birlikte olduğu eşinin doğum gününü kutladı.Ergenekon ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğdun can yarım, yol arkadaşım, sevdiğim. Bir ömrü taşlı taşsız yollarda, senle yürümek dileğiyle seni seviyorum" notunu düştü.