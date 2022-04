Survivor'da şoke eden istek!

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyine geldi. Ünlüler takımında yer alan Barış'ın konseyde istediği durum herkesi şoke etti. Barış'ın kararını duyan Acun Ilıcalı düşüncelerini belirtti.

Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.



Survivor yarışmacıları için oldukça önemli olan dokunulmazlık ve iletişim ödülü oyunları için kadın ve erkek yarışmacılar arasında 3'er etaptan oluşan zorlu mücadele start aldı.



KADIN YARIŞMACILAR ARASINDA KIYASIYA MÜCADELE

Survivor 2022 All Star son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununun ilk etabında kadın oyuncular arasında ilk mücadele Yağmur ile Nagihan arasında oynandı.



İlk oyunda kazanan Yağmur oldu ve gönüllüler takımı ilk sayısını hanesine yazdırdı. Ardından parkura Sema - Evrim ikilisi çıktı.



Bu mücadeleden galip ayrılan Sema oldu ve skor 1-1'lik beraberlikle güncellendi. Üçüncü oyun ise Seda - Gizem arasında gerçekleşti bu oyunda da başarılı atışlarıyla kazanan Seda oldu ve skor 2-1 gönüllüler lehine değişti. İlk etabın kadınlar mücadelesinde son olarak Merve-Nisa ikilisi sahneye çıktı. Nisa bu oyundan galip ayrılarak skoru 3-1'e taşıdı ve kadınlar mücadelesini ilk etabını kazanan takım gönüllüler oldu.



Survivorda Barışın isteği şoke etti İstersen kararını ertele

Oynanan zorlu dokunulmazlık oyununda skor bazında hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım gönüllüler takımı oldu ve dokunulmazlık zırhını elde etti.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununda başarılı performans grafiği çizen ve takımın en başarılı gönüllüler takımı yarışmacılarından Anıl Berk Baki'ye dokunulmazlık sembolü verildi.



SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

İletişim ödülünü zorlu parkurda başarılı olan gönüllüler takımı kazandı ve sevdikleriyle doyasıya görüşme hakkına sahip oldu.



İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 8 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen isim Barış olmuştu. 9 Nisan Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyununu bir kez daha gönüllüler kazandığı için konseye ünlüler takımı gitti. Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.



Survivor'da 9 Nisan Cumartesi akşamı ikinci eleme adayı olarak seçilen isim Gizem oldu.



BARIŞ'IN KARARI ŞOKE ETTİ

Survivor All Star'da bir süre önce sakatlanan ve yarışmayı bırakmak istemediği için diskalifiye olmayan Barış Murat Yağcı yokluk adasından döndü. Eleme gününde yokluk adasından dönen Survivor Barış ilginç isteğiyle gündem oldu.



Survivor Barış, "Ben buraya gelirken All Star'da yarışmak için geldim ama iş biraz değişti. Kendi alanım yok, kendim her akşam aynı yerde yatmıyorum ve yeni bir güne nerede uyanacağımı bilmiyorum. Bir şekilde hayal kuruyorum, kurduğumuz hayaller hedefime doğru götürüyor. Önümde iki tane yol var. Bir tanesi yakın bir zaman içerisinde benim bir şekilde oyunlara girmem gerekiyor. Çünkü kafamda düşündüğüm ve kendime yediremediğim birçok konu var. Bunların en önemlisi de ben bir katkım olmadan ve hak etmediğim birçok durumun içine düştüğümü fark ettim. Uzun lafın kısası bundan sonraki emek harcamadığım hiçbir ödülden faydalanmak istemiyorum" dedi.



ACUN ILICALI'DAN UYARI

Acun Ilıcalı ise Barış'ın açıklamalarından sonra, "Değişik bir düşünce. Şu anda yokluk adasından geliyorsun. Bu konuda istersen kararını ertele. Hiçbir yarışmacımız için böyle bir durumun olmasını istemeyiz." ifadelerini kullandı.



Survivor Batuhan da bu kararı yokluk adasından gelmesine bağlayarak "Sen bizim takımımızdasın bu durum bizi rahatsız eder" dedi.