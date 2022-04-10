. Rıza Kocaoğlu yeni aşkıyla görüntülendi!

Oyuncu Rıza Kocaoğlu (43) yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisini yine setlerde buldu. 35 yaşındaki meslektaşı ile samimi bir şekilde görüntülendi. Önceki akşam Cihangir’de bir lokantada baş başa yemek yiyen çift ilk kez görüntülendi. Taze aşıklar flaşların patlamasından rahatsız oldu.

Ekim 2021'de bir eğlence mekanında objektiflere takılan Rıza Kocaoğlu'nun, 'Atiye' dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin'le yakınlaştığı iddia edilmişti.TV8'de yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğmuştu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu'nun, Alptekin'e sık sık sarılmıştı.Hatta oyuncunun samimiyetinden rahatsız olan Alptekin'in, bir ara Kocaoğlu'nu elinden ittiği ileri sürülmüştü. İkilinin yanında olan oyuncu Kadir Çermik ise basın mensuplarını görünce arkadaşlarını uyarmıştı.Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalışmış, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "Görüntüleyin" demekle yetinmişti. Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ünlü oyuncu, yönetmen Burcu Alptekin ile aşk iddialarına, “Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda, kendiniz yazıp çizdiniz. Kendisi benim arkadaşım olur” demişti.Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Rıza Kocaoğlu yeni bir aşka yelken açtı. 43 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisi Selin Işık'la (35) Cihangir'de bir mekanda baş başa yemek yedi.Magazin basını gelmeden balıkçıdan ayrılmak isteyen Kocaoğlu, mekan içerisinde sevgilisi ile romantik anlar yaşadı. Patlayan flaşlarla önce kısa süreli şok yaşayan oyuncu, daha sonra rahatsız oldu.Kocaoğlu, basın mensuplarının “Rıza Bey 'Hayırlı olsun' diyelim mi?” sorusuna, “Arkadaşlar alınan görüntü yeterli sanırım, iyi akşamlar. Lütfen artık çekmeyin, rahatsız oluyorlar” yanıtını verdi.“Selin Hanım’a soralım Rıza Bey bazen sakallı, bazen bıyıklı. Siz hangi Rıza Bey'i tercih edersiniz?” sorusuna ise ünlü oyuncu cevap vererek, “Siz hangi tarzı tercih ediyorsunuz?” diyerek güldü.