Oğuzhan Koç'tan düğün açıklaması

Demet Özdemir ile evlilik yolunda ilerleyen şarkıcı Oğuzhan Koç, katıldığı bir programda ilişkisi hakkında konuştu. Koç, yaz aylarında düğün yapabileceklerinin sinyalini verdi.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’tan 14 Şubat’ta aldığı evlenme teklifine “Evet” yanıtını vermişti.



Bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan çift 2 gün sürecek bir düğün planlıyor.



Oğuzhan Koç, katıldığı bir programda çok yoğun çalıştıklarını ve yaz ortasına bir düğün sıkıştırabileceklerini belirtti.



Koç şu şekilde konuştu, “Evlilik teklifi çok fazla yayıldı. Sürprizi kalmadı. Ama olsun amacına ulaştı. Güzel bir şey organize ettim. İstediğim cevabı da aldım.



İşten güçten fırsat kalırsa yaz sonu düğün yapmayı planlıyoruz. O şimdi bir diziye başladı, yazın filme girecek, benim de yaz boyu konserlerim olacak. Araya bir düğün sıkıştırmaya çalışacağız.



