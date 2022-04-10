. Genco Erkal'dan üzen haber!
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Genco Erkal'dan üzen haber!

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden 84 yaşındaki Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarının devam ettiğini belirtti. Erkal'a sevenleri tarafından binlerce destek mesajı yağdı.

Ekleme: 10.04.2022 - 10:43 Güncelleme: 10.04.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Usta tiyatrocu Genco Erkal, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı dördüncü doz aşısını yaptırdığını duyurmuştu. Erkal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla aşı çağrısında bulundu.

"ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"
Usta sanatçı, "Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün; iki Sinovac, iki Biontech. Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurt dışına çıkabilirim" ifadelerini kullandı.

Genco Erkal'dan üzen haber!

Usta sanatçı Genco Erkaldan hayranlarını üzen haber
Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından Genco Erkal, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu açıklamıştı.

Erkal, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” demişti.

Genco Erkal'dan üzen haber!

“İKİ HAFTADA HALLEDERİM SANIYORDUM”
Usta sanatçı, bugün Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Erkal paylaşımda, “Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik” ifadesini kullandı.
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