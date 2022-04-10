. Barış Akarsu'nun hayatı filmi oluyor!
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Barış Akarsu'nun hayatı filmi oluyor!

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'a beş km mesafedeki Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren, kaldırıldığı hastanede beş gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybeden şarkıcı ve söz yazarı Barış Akarsu'nun hayat hikayesi sinema filmine aktarılıyor. Filmde Akarsu'yu canlandıracak isim belli oldu.

Ekleme: 10.04.2022 - 10:49 Güncelleme: 10.04.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Medya'nın imza atacağı yapımda, Akarsu'ya hayat verecek isim de netleşti. 28 yaşında toprağa verilen Akarsu'nun hayatını, genç kuşağın başarılı oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

SOSYAL MEDYADA DUYURDU
Genç yaşta vefatıyla sanat camiasına yasa boğan şarkıcının kardeşi Nesrin Akarsu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile haberi doğruladı: Barış Akarsu filmi İsmail Ege Şaşmaz ile bizlerle olacak. Zorlu ve heyecanlı günler bizi bekliyor. Ünlü oyuncu da söz konusu gönderiyi kendi hesabına taşıdı.

PROVALARA BAŞLADI
Müzikle de ilgilenen ve son olarak final yapan 'Elkızı' dizisinde rol alan İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek ve rolü hakkıyla canlandırabilmek için kampa girdi ve saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.
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