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Ataizi'nden Farah Zeynep'e övgü!

Hande Atatizi, beyazperdeye damga vuran 'Bergen' filminde, bir döneme damga vuran 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçısını canlandıran Zeynep Farah Abdullah'a övgüler yağdırdı.

Ekleme: 10.04.2022 - 10:50 Güncelleme: 10.04.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda annesinin objektifine poz verirken görüntülendi.

'CAMDAKİ KIZ' AÇIKLAMASI
Güzelliği ve fit haliyle yıllara meydan okuyan 48 yaşındaki oyuncu, "Dizimiz sezon finali yapacak. Seneye de devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Ataizi'nden Farah Zeynep'e övgü!

"FARAH'I ÇOK BEĞENİYORUM"
'Bergen' filmi hakkında konuşan Ataizi, "Ben Farah'ı çok beğeniyorum. Sırf onun için filmi izlemeye gideceğim. Bergen arabesk söyleyen bir kadın, birebir onun sesini yapabilmek çok başka bir şey. Kesinlikle bu işin altından kalkmıştır" şeklinde konuştu.

Bergen filmindeki şarkılarda, 14 Ağustos 1989 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Belgin Sarılmışer'in sesi yerine Farah Zeynep Abdullah'ın sesinin kullanılması eleştiri konusu olmuştu.
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